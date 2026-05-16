2025−26シーズンのWEリーグ公式戦日程が16日で終了。年間総入場者数が過去最多を記録した。INAC神戸レオネッサが覇権奪回した2025−26 SOMPO WEリーグは「31万5747人（1試合平均：2392人）」、日テレ・東京ヴェルディベレーザが制した2025−26 WEリーグ クラシエカップは「6万4432人（1試合平均：1572人）」を記録。合わせて「38万179人」となり、前年比で113パーセントとなった。年度ごとのWEリーグ公式戦の入場者数一覧は