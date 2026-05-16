日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーを発表した。久保建英や鎌田大地、上田綺世ら主力組が順当に選出されたなか、森保ジャパンの常連だった町野修斗の選ばれず。２大会連続のワールドカップメンバー入りとはならなかった。昨季はブンデス１部１年目ながら、ホルシュタイン・キールで11ゴールをマークし、二桁得点を達成。一方、ボルシアMGに移籍した今季は途中出場が多く、ここまで3