井上への飽くなき想いを明らかにしたバム(C)Getty Images東京ドームに詰めかけた5万5000人の観衆を熱狂させた激闘から約2週間――。「最強の挑戦者」とされた中谷潤人（M.T）に3-0の判定勝ちを収めた井上尚弥（大橋）。WBCとWBOは8度目、WBAとIBFは7度目の防衛に、それぞれ成功した怪物を巡っては、早くも次戦の行方が小さくない話題を生んでいる。【動画】米記者が「殺人的」と評する井上尚弥のスピード中谷潤人との至高の技