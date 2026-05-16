16日正午すぎ、金沢市内で住宅を全焼する火事があり、男性2人が病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。昼の住宅街に充満する煙。16日午後0時半ごろ、金沢市笠舞3丁目の木造2階建ての住宅が全焼し、約1時間半後に消し止められました。この火事で家に住む男性など2人が煙を吸い病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。〇近くに住む人は…「黒く煙がものすごく上がっていた。くさい、燃えているにおい