「巨人４−３ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）ＤｅＮＡが競り負けて２連敗を喫した。打線は初回、筒香の３号右中間ソロで先制。これがチームにとって２９イニングぶりの得点となった。１−１の三回は、１死二、三塁で筒香が左犠飛。なおも２死二塁で宮崎の右前適時打でこの回２点を奪った。先発の篠木は５回７安打３失点。３−１の三回は、２死後に連打を浴びて２点を失った。六回に３番手で登板した中川虎が勝ち越し点