◇パ・リーグ日本ハム５―４西武（2026年5月16日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）は、西武打線に浴びた4発をあらためて警戒した。4発中、ネビンが2発、カナリオが1発と外国人に加藤貴が打たれたことに対し、「加藤くんはクイックで打たれたでしょう？カナリオとネビンは、向こう(メジャー)の練習って、短い距離でポンポンポンポンとゲージで投げるバッティングの習慣ついてるんで。クイックは逆に打ちやすいのか