◇パ・リーグオリックス0―2ロッテ（2026年5月16日ZOZOマリン）オリックスは直近6試合で4度目の完封負け。4月3日〜5日の日本ハム3連戦で喫して以来、今季2度目の3連敗を喫した。初回から実に4イニング連続で得点圏に走者を置きながらも、ロッテ・田中の前にあと一本が出ず。6回途中2失点と粘投した田嶋を援護できなかった。オリックスはこれで両リーグ最多を更新する8度目の零敗。0・5ゲーム差に付ける2位・西武もこ