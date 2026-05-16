歌舞伎俳優市川團十郎（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。リフレッシュ方法を明かした。MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）から「（長男）新之助くんが『パパは1人でディズニーに行ってるときもあるんじゃないか』って」と取材に回答したことを明かされると、團十郎は「あ、そうです。シーに1人で散歩」と明かした。笑福亭鶴瓶（74）は「どういうこと？」と聞くと、團十郎は「（ディズニー）シーに散歩行ったことありま