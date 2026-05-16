「日本ハム５−４西武」（１６日、エスコンフィールド）日本ハムが競り勝ち、連敗を２でストップ。借金１とし、３位に浮上した。西武の連勝を７で止めた。初回にレイエスの右翼線適時二塁打と野村の中越え６号２ランで３点を先制。同点の三回はレイエスの右前適時打で勝ち越した。再び同点となって迎えた八回には、レイエスが左中間へ勝ち越しの７号ソロを放った。試合後、新庄監督は「モーレ（レイエス）ムーチャスグラシア