藤本美貴（41）が16日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。夫の過去の恋愛話について語った。藤本が『付き合ってくれ』って言わないで付き合ってたの？」と夫の庄司智春に聞いた。すると庄司と20年以上の付き合いがあるというゲストの出川哲朗が「『付き合って』って言う前に抱いてたからさ」と暴露。庄司は「ヤメロ！」と大慌て、出川が「なーんてね」と言い、笑いに変えた。すると藤本は「私は違う…。