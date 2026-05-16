小田原競輪Ｆ?は１６日、２日目を迎えた。１１ＲのＳ級準決勝は、地元の松谷秀幸（４３＝神奈川）が逃げた堀内俊介の番手から抜け出して、初日特選に続き連勝を飾った。昨年９月の大ケガから「なかなか調子が戻らない」と苦しい戦いが続く実力者は、前回の地元・平塚ダービーでも６、４、５、５着と振るわず。それでも今シリーズは、初日特選で新田祐大、佐藤慎太郎の３番手から中割りで突き抜けて白星発進を決めると、この日