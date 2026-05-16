2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。教養・雑学部門の第3位は――。▼第1位入館者の目当てはシャチでもクジラでもない…東京から約1時間の地方都市にある｢日本唯一の水族館｣の正体▼第2位魚ではなく怪物だった…44年前に｢生きたシーラカンス｣と対峙したカメラマンが戦慄した"天井まで届くオーラ"▼第3位スタバではなくドトールを選ぶのは"センスのない選択"なのか…ドト