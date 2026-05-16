メッツとヤンキースによる今季初の?サブウェイシリーズ?が１５日（日本時間１６日）にメッツの本拠地シティ・フィールドで行われ、５―２でヤンキースが先勝した。ファンが注目したのはもちろんジャッジとソトの再会だ。互いに打席に立つとそれぞれのファンから猛烈なブーイングが飛び交う異様な空気の中、４回の攻守交代のイニング間にグラウンドで２人が遭遇。笑顔でハグを交わし、ジャッジが何やら話して聞かせる場面が見ら