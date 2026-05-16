ガンバ大阪は5月17日（日本時間）、サウジアラビア・リヤドのキングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝で、サウジアラビアのアル・ナスルと対戦する。【関連】韓国人の8割が「C・ロナウドを応援しない」と答えた理由4年ぶりとなるアジアの舞台で決勝まで進出し、2008年のACL以来18年ぶりのアジアタイトル獲得まであと一歩に迫ったG大阪。ファイナルの相手は、クリスティアーノ・