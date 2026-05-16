◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―１広島（１６日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、４試合ぶりに“ドラ１クリーンアップ”に戻した。２番・中野から森下、佐藤、大山と続く自慢の猛虎打線。初回に２点を先制して主導権を握った。「寝ながら思いついたり（笑）。基本的にいつもそうですけどね、何も考えずにということはなかなかないですけど。どこかうまくいけばね、また起承転結があるのが野球ですから。無事ゲームが終わってくれ