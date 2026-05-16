◆パ・リーグロッテ２―０オリックス（１６日・ＺＯＺＯ マリンスタジアム）オリックスが両リーグ最多となる８度目の完封負けで、今季２度目の３連敗を喫した。直近６試合で５敗目となり、そのうちの４度が無得点。３カード連続勝ち越しなしと、苦境に立たされた。前日１５日に先発を外れたシーモアが、「４番・一塁」で２試合ぶりにスタメン復帰。だが、４打数無安打と快音を響かせることはできず、これで自身２０打席連続