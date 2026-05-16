ミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ男子混合団体銅メダルの小林陵侑が１６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。２年前に特設ジャンプ台で特大ジャンプを成功させた思い出を振り返る一幕があった。今回は「ウィンターアスリートＳＰ」。「最近は山を見ると、あそこにジャンプ台が作れるんじゃないかなって。あの山なら２００メートル飛べるんじゃないかなと思っちゃう」と話し出した