◆パ・リーグロッテ２―０オリックス（１６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは佐藤都志也の“こうかばつぐん”の一振りで均衡を破り、３連勝。首位のオリックス相手にカード勝ち越しに成功した。「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」としてコラボが行われたこのゲーム。今季２勝目を懸けて先発したロッテの田中晴也投手は５回５安打無失点で降板。１５０キロ台前半の直球にフォーク、カットボール、スライダーを織り交ぜ、ピ