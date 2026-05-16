「廃用身」は「廃用肢」から生まれた造語脳梗塞などで麻痺し、リハビリをしても回復が見込めない、動かない手足のことを「廃用身」という。これは、現役医師・久坂部羊氏が2003年に発表した処女作『廃用身』（幻冬舎文庫）の題名であり、今月15日より公開された映画のタイトルでもあるのだが、実は久坂部氏の造語だ。23年前に本書を執筆する際に、「廃用肢」という医学用語を「はいようしん」と聞き違えたことをきっかけに、生まれ