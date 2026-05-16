FRaUwebでは、40年にわたって4000組以上の不登校の親子と向き合ってきた相談員・池添素さんの言葉と実践を、ジャーナリストの島沢優子さんが取材し、連載「子どもの不登校と向き合うあなたへ〜待つ時間は親子がわかり合う刻」として届けてきた。連載は大きな反響があり、池添さんのもとには全国、そして海外からも相談が舞い込んでいる。この連載に大幅な加筆・修正を加えた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添っ