◇プロ野球パ・リーグ ロッテ2-0オリックス(16日、ZOZOマリン)オリックスは序盤からランナーを得点圏に進めるものの、相手先発・田中晴也投手の前に苦戦。6回に先発の田嶋大樹投手が2点の先制を許すと、その後も打線は相手投手陣を打ち崩せず、接戦を落としました。打線は初回から相手先発・田中投手を攻め立てます。2本のヒットと四球で2死満塁のチャンスをつくるものの、あと一本が出ず無得点におわります。その後も2回から4回ま