ルイ·ヴィトンから、「LV リゾート」コレクションの新作ウィメンズウォレット＆レザーグッズが登場♡メゾンのアーカイヴに残るトランクやバッグへのオマージュを込めたLVスタンプをあしらい、今シーズンらしい鮮やかなカラーリングで展開されています。旅のエッセンスとクラフツマンシップが融合した、洗練されたレザーアイテムに注目です♪ 鮮やかカラーの新作ウォ