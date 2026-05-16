俳優の要潤（４５）が１６日、都内で仮面ライダー生誕５５周年記念作の主演映画「アギト−超能力戦争−」の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。同作は名作「仮面ライダーアギト」シリーズの劇場版最新作。要は「お客さんの熱気ってこういう時にしか感じられなくて、アギトの舞台挨拶で感じるパワーが感じられて、根強いファンに愛されているなとひしひしと感じてきたので、大ヒット御礼ですけど、大ヒットしていく予兆を感じ