広島戦に先発した阪神・村上＝甲子園阪神は村上が4月3日以来の白星となる2勝目。完封まであと1死で適時打を許してドリスに救援を仰いだが、無四球の5安打9奪三振で1失点とテンポの良さが光った。一回に先制打の佐藤が四回は一発で援護。広島は森下が5敗目。