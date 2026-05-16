7回巨人1死一、三塁、ダルベックの投ゴロ野選で三走平山が勝ち越しの生還。捕手松尾＝東京ドーム巨人が逆転勝ちで昨年5月以来の5連勝。1―3の三回に大城の二塁打とキャベッジの左前打で追い付き、七回は1死一、三塁からダルベックの投ゴロ野選で勝ち越した。4番手の高梨が2季ぶりの白星。DeNAは巨人に4連敗。