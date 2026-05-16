「中日８−０ヤクルト」（１６日、バンテリンドーム）ヤクルトが大敗。連勝が２で止まった。先発の奥川が６回１／３を１０安打７失点で３敗目（１勝）。奥川は初回に四球と２長打で２失点。三回には村松、石川昂にいずれも２ランを浴び４点を失った。四回から六回は三者凡退。七回は１死から連続二塁打で７点目を失い、細川にもフルカウントから四球。１死一、二塁としたところでベンチから池山監督が出て交代を告げた。打