愛媛県を訪問中の天皇皇后両陛下は、2018年の西日本豪雨で大きな被害を受けた大洲市を訪れ、被災者と懇談されました。昼過ぎ、両陛下は松山空港に集まった人たちに笑顔で手を振られました。この後、2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受け、5人が犠牲になった大洲市に向かわれました。両陛下は被災後、市内で唯一の酒蔵を継ぎ、再建した男性に「お体に気を付けて。これからも美味しいお酒を造って下さいね」などと声をかけられまし