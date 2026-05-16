青森県西目屋村の人たちが、クマ肉を使ったジビエ料理を新たな特産品として売り出している。使うのは農作物を荒らす有害鳥獣として捕獲したツキノワグマで、村の厄介者を観光資源に変えようとしている。（家高ひかり）新しい観光材料昨年１０月、クマ肉の串焼きの写真とともに「ツキノワグマを食べた！！」と書き込んだＸ（旧ツイッター）の投稿が話題になり、「いいね」が８万件を超えた。甘辛いタレをかけられた串焼きの肉