◇セ・リーグ阪神3―1広島（2026年5月16日甲子園）阪神が広島に快勝し連敗を2で止めた。初回、1死二、三塁で佐藤輝が右前に適時打。大山の犠飛で2点を先制した。4回には佐藤輝がリーグ単独トップとなる11号ソロを放って点差を広げた。先発の村上は序盤から快調にアウトを積み重ねて広島打線に的を絞らせなかった。9回2死から失点して今季初完封こそ逃したが、4月3日の広島戦以来、約1カ月半ぶりとなる2勝目を手にした