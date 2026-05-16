タレント出川哲朗（62）が16日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。妻とのなれ初めを明かした。「奥さんとのなれ初めは？」の質問に、出川は「前の彼女と別れたのをロンハー（テレビ朝日系バラエティー『ロンドンハーツ』）で特集してくれたんですよ」とし、そのテレビを見ていた奥さんが「この人、良い人なんだろうな」と思ってくれた、と明かした。そして事務所の後輩と奥さんの友達が知り合いで「1回