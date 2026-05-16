栃木県・上三川町の住宅で住人の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は新たに16歳の少年を逮捕しました。また、犯行に使われたとみられる高級外車を押収しました。16歳の少年3人らは14日、上三川町の住宅に押し入り、金品を物色していたところ住人の富山英子さん（69）の胸などを凶器で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察はこれまでに少年3人を逮捕していて、16日新たに逮捕された少年は、15日に逮捕された2人