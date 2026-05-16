元バレーボール女子日本代表でスポーツキャスターの栗原恵さん（41）が、5月16日までにインスタグラムを更新。初夏らしく白を基調としたコーディネートを披露し、「カッコいい！」「モデルさんよりモデル」など大きな反響を呼んでいます。【写真】モデル顔負けのスタイルで白コーデを披露した栗原恵さん栗原さんは「日差しも強くなってきて、白がより映える季節になりましたね」とつづり、ワンショルダーのロングTシャツに、オフホ