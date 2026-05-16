複数のパワートレインで登場かトヨタのイタリア法人は2026年4月9日より、新型ピックアップトラック「ハイラックス」のプレ販売を開始しました。この新型モデルは、2026年1月9日から18日まで開催されたブリュッセルモーターショー2026において、欧州で初めて公開されたものです。【画像】間もなく登場！ トヨタ「新型ハイラックス」を画像で見る（60枚）ハイラックスは、ミドルサイズのピックアップトラックとして世界的なベ