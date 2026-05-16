＜関西オープン3日日◇16日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞先月の「前澤杯」3位タイで、7年ぶりのトップ10入りを果たしたツアー通算2勝の藤本佳則に、2013年以来の優勝のチャンスが訪れた。首位と4打差の9位から出たこの日は、3バーディ・2ボギーの「69」。首位と1打差のトータル4アンダー・4位タイに順位を上げた。【写真】こちらもひさびさVを狙う男のガッツポーズ「難しかったですよ。耐え