＜関西オープン3日日◇16日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞トータル5アンダーで迎えた最終18番パー4。右ラフからの2打目をグリーン右奥に外し、3打目をピン右7メートルに乗せた。グリーン周りにあるリーダーボードを見た池田勇太は、同じ5アンダーグループに3人が並んでいるのを確認する。「最終組を明け渡すわけにはいかない」。強い気持ちで打ったパーパットは、1.5カップほど右に曲がるラ