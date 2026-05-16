タレントの南明奈が16日、自身のインスタグラムを更新。前日15日に37歳の誕生日を迎えたことを報告し、お笑いコンビ・よゐこの濱口優（54）との仲むつまじい夫婦ショットを披露した。【写真】「素敵なご夫婦」「お似合い」37歳の誕生日を報告した南明奈＆濱口優の夫婦ショット南は「昨日5月15日で37歳になりました 毎年恒例のサーティワンのアイスケーキでお祝いしてもらいました プリンセスが可愛い #誕生日 #サーティワン」