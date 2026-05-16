モデルの冨永愛(43)が16日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりの遠出」を明かした。今月7日に第2子出産を公表した冨永。この日の更新では、「久しぶりの遠出裸足で砂浜を歩く感覚がどこか愛おしくて」とつづり、砂浜を散歩する様子などを投稿した。写真にはベビーカーも写っていた。冨永は、昨年12月に妊娠を発表。子供の父親は俳優の山本一賢であることも公表した。冨永は2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚