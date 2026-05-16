俳優の要潤、賀集利樹が16日、都内で行われた仮面ライダー生誕55周年記念作の映画『アギト−超能力戦争−』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】サプライズに笑顔の要潤＆賀集利樹イベントには、仮面ライダーG7／氷川誠役の要、津上翔一役の賀集、田崎竜太監督（※崎＝たつざき）、白倉伸一郎エグゼクティブプロデューサーが登壇。22日から開始となる4DX上映についてのトークを行った。その後、サプライズがあるこ