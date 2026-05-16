◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-1 広島（16日、甲子園）先発・村上頌樹投手の好投もあり、広島に勝利した阪神。試合後のヒーローインタビューには村上投手と、この日ソロHRを含む2打点をあげた佐藤輝明選手が登場しました。今季初の完封を目指し9回のマウンドにあがった村上投手。しかし連打や坂倉将吾選手のタイムリーを浴び、残り1アウトを残しての降板となりました。マウンドでも悔しそうな表情を浮かべていた村上投手。勝利後の