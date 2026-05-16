◇パ・リーグ日本ハム５―４西武（2026年5月16日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）は連敗を「2」で止める主砲レイエスの一発に興奮。試合後は開口一番「モーレムーチョスグラシアス！」とスペイン語でまくし立てた。4―4の8回、試合を決める7号ソロ。この試合3安打3打点の活躍だった。指揮官は「頼りになるね〜、本当にヒットは打ってくれるし、打点は稼いでくれるし、最後はホームランで決めてくれるし。これ