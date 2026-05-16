◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3DeNA(16日、東京ドーム)DeNAが巨人に敗れ勝率が5割になりました。DeNAは初回、筒香嘉智選手のソロホームランで先制。2回に同点とされますが3回に筒香選手の犠牲フライ、さらに宮粼敏郎選手のタイムリーで2点を勝ち越します。しかしその直後、先発の篠木健太郎投手は2アウトからヒットでランナーを許すと大城卓三選手にタイムリー、さらにキャベッジ選手にもタイムリーを許し再び同点とされまし