元兵庫県警刑事部長の棚瀬誠氏が１６日、「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）にリモート出演した。番組では栃木県上三川町の住宅に複数人が侵入し、住人の富山英子さん（６９）が殺害された事件を取り上げた。１４日午前９時３０分ごろ、複数人が住宅に押し入り、富山さんの胸を突き刺すなどして殺害。駆けつけた富山さんの長男と次男もバールのようなもので殴られた。栃木県警は強盗殺人容疑で相模原市