久留米競輪Ｆ２「楽天ケイドリームス杯」が１７日に開幕する。ガールズケイリン６Ｒ予選１に出走する寺崎舞織（２８＝福井）は特別な思いを胸に走る。２０１７年のデビューから久留米をホームバンクとしてきたが、２１年に寺崎浩平（３２＝福井）との結婚を機に福井へ移籍。その後は産休を経て昨年１月から再びガールズケイリンへ戻ってきた。復帰後は本来の力を着実に取り戻し、今年は４月取手、５月いわき平と連続で制し、