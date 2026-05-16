【モデルプレス＝2026/05/16】【インタビュー後編】Netflixシリーズ「ソウルメイト」でW主演を務める俳優の磯村勇斗（いそむら・はやと／33）と2PMのオク・テギョン（37）。日本と韓国、異なる場所で研鑽を積んできた2人の表現者が、1つの物語で交差した。「気づいたら自然とソウルメイトになっていた」――そう穏やかに笑い合う彼らの眼差しからは、互いへの深いリスペクトと、撮影期間を共に駆け抜けた戦友としての確かな信頼が