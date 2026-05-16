【モデルプレス＝2026/05/16】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の公式YouTubeチャンネルが5月15日までに更新された。練習生たちが手料理を披露し、反響が寄せられている。【写真】「日プ」練習生「お店レベル」餃子に薬膳スープ…アレンジ料理披露◆「日プ新世界」練習生、手料理披露同チャンネルでは「シェフド新世界 練習生たちの料理の腕前は