電車や新幹線では、座席の使い方をめぐるトラブルがたびたび起きている。とくに長距離移動では、隣席との距離が近いぶん、小さな行動でも大きなストレスにつながることがある。都内在住の中村彩名さん（仮名・30代）は、関西方面から東京に向かう新幹線で、思わぬ出来事に直面した。不自然な姿勢で移動する羽目に仕事が多忙のため寝不足が続く中、中村さんは、少しでも休もうと指定席を予約して乗車した。車内で仮眠を取るつもりだ