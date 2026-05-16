東かがわ警察署 東かがわ警察署によりますと、16日午後２時50分、香川県東かがわ市引田の休耕田で下草を燃やしていた火が燃え広がり、近くの住民が119番通報しました。 消防が約45分後に火を消し止めましたが、下草約1360平方メートルが焼けました。けが人はいませんでした。 現場は、東かがわ市のつばさ交流センターの北西約1km先の休耕田です。