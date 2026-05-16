19日(火)にかけて、晴れて気温が上がる所が多く、最高気温30℃以上の真夏日が続出するでしょう。20日(水)以降は全国的に天気がぐずつき、九州南部や四国などで梅雨入りする可能性があります。梅雨入り前の晴れ間を利用して、大雨への備えを済ませておきましょう。明日17日〜23日暑さのあとは曇りや雨の日続く明日17日から19日(火)にかけて、北海道は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすいですが、東北から九州は高気圧に