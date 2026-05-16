◆パ・リーグ日本ハム５―４西武（１６日・エスコン）好調な西武が、アクシデントに見舞われた。１５日の日本ハム戦で７回２安打無失点と好投し、３勝目を挙げた平良海馬投手が出場選手登録を抹消された。また、試合開始の約２時間前に、この日先発予定だった隅田知一郎投手が左肩に違和感を覚えたため、予告先発が佐藤爽投手に変更になった。西口監督は試合後、隅田について「そこまで悪くない。まあちょっといつもと違う