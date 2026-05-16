セイコーゴールデングランプリ陸上（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）の前日記者会見が１６日に同会場で行われた。男子１００メートルで昨年の東京世界陸上代表の桐生祥秀（日本生命）は今シーズン、３月の世界室内（ポーランド）で６０メートルに出場し、今月２、３日は世界リレー（ボツワナ）に４００メートルリレーの代表として参戦。今大会が１００メートルの今季初戦となるが「良い感じで走りたい」と笑顔で意気込んだ。同